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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın tarih verdi! "3 haftada tamamen hazır oluruz"
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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın tarih verdi! "3 haftada tamamen hazır oluruz"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 5’erli gruplar halinde idmanlara çıkardıkları oyuncuların performanslarından memnun olduğunu belirtti.

Futbolcuların evlerinde kondisyoner ve fizyoterapistler gözetiminde yaptıkları çalışmaları günlük olarak takip ettiklerini ve efor testlerinde başarılı bir grafik çizdiklerini söyleyen Yalçın şu değerlendirmeleri yaptı: Takımın tamamı ile antrenmana çıkmak için sabrediyoruz. Şu an sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalar yapıyoruz.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Evde çalışmak ile sahada çalışmanın arasında büyük fark var. Ama Caner, Burak, Gökhan, Adem, Vida, Atiba, Umut Nayir istediğim temponun çok üstünde bir gayret sarf ederek hazır olduklarını gösterdiler. Bir aksilik çıkmazsa diğer futbolcuların da bir araya gelmesiyle birlikte takım olarak 3 hafta içinde toparlanırız.

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