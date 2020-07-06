Son dakika! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sakatlık itirafı

Sergen Yalçın, Kayserispor - Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İlk 11'de yer almayan Georges-Kevin N'Koudou hakkında konuşan Sergen Yalçın, ''Tabi siz hafta içi antrenmanlarda olmadığınız için son durumları bilmiyorsunuz. N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri.'' sözlerini kullandı.

''KAZANMAK ZORUNDAYIZ!''

Kayserispor maçının önemi hakkında da konuşan Yalçın, ''Kazanmak zorundayız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Bugüne kadar ne kadar kazanmak istiyorsak, bugün ve bugünden daha sonra kazanmayı çok daha fazla istiyoruz. Bizim saha içi hedefimiz belli. Rakibe, oyunumuzu kabul ettirmek. Yine öyle olacaktır.'' dedi.

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