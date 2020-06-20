Son dakika! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: 'Algı yaratılmasın'

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde;

"Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Onlara teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya bakacağız."

GOL ATMASI YETERLİ DEĞİL

"Burak Yılmaz golcü bir oyuncu, gol atması normal. Oynattığımız santrforun sadece gol atması yeterli değil. Bugün yapılabilecek her şeyi yaptı. İkinci yarı özellikle çok iyiydi. Önümüzde 6 maç var, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz."

GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"N'Koudou'nun golü fantastikti. Kanat oyuncularımızın bu maçta katkı yapmaları mutluluk verici. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz."

FARKLI ALGI YARATILMASIN

Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Küçülmeye gitmiyoruz, kullanmamız gereken genç oyuncuları kullanacağız. Farklı bir algı yaratılmasın bizimle ilgili.

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