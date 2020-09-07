Son Dakika | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın her şeyi açıkladı! Transferler, ayrılık ve sözleşmesi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekibin gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISININ AMACI

Sezon öncelerinde normalde gazetecilerle beraber olurduk ama pandemi sebebiyle tesislere alamıyoruz. Bugün yeni sezon, transferler, kulübün ekonomik durumu, federasyon, hedeflerimiz, planlamalarımızla ilgili doğru bilgileri vermek istedim. Medyada olan haberlerin bir kısmı doğru, bir kısmının bizimle ilgisi yok. Değişik haberler dönüyor. Bugün her konuda sizleri aydınlatacağım. Oyuncu alma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Yüksek maliyetli oyuncuları kadromuza katmamız zorlaştı.

TAKIMDAN KİMLER GİDECEK?

Geçen sezon bittikten sonra takımımızın %70'i ayrıldı hemen hemen. 2 tane oyuncumuz fesihle, kiralık oyuncular ayrıldı. Boşa çıkan oyuncular ayrıldı. Gidenlerden Burak Yılmaz haricinde bizim kontrolümüzde değildi. Burak'ın ciddi bir kontratı vardı. Giderek bize ciddi bir katkı yaptı. Elimizi rahatlattı. Gelen oyunculara baktığımız zaman bazı oyuncuların gitmesi gerek. Bütçe kısıtlamamız var. 2-3 sene önce 90-100 milyon Euro olan bütçemiz şu anda 30-40 milyon Euro. Buna uymamız gerekiyor. bu yüzden istediğimiz transferleri yapamıyoruz. 8-10 transfer yapmamız gerekiyor demiştim. Hala bu düşüncedeyim. Almamız gereken oyunculardan 4 tanesi kreatif olmalı. Diğer isimler alternatif olmalı ve bütçeye uygun olmalı. Çok açılamıyoruz. Belli bir sınırın içinde kalmamız gerekiyor. Aldığımız oyuncular bütçemize uygun. Transferle ilgili eleştiri alıyoruz ağır kaldığımız için ama bu normal. Transferin bitmesine daha çok var. Çalışmalar devam ediyor. Zaman gerektiren bir süreç. Sabredeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Kimse böyle bir dönem beklemiyordu. Pandemi sonrası ekstra bir durum oluştu. Buna camiamızın menfaatleri için uymamız gerekiyor.

Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri İsmail Er: Abdullah Avcı döneminde 50-60 milyon Euro bütçe vardı. Siz geldiğinizde kötü bir takım vardı ama siz ayağa kaldırıp 3. oldunuz. Elinizde kısıtlı imkanlarla yola çıktınız. Planınızı hazırladınız. Hedefiniz şampiyonluk ama bütçe yok. Ekonomik tablo kısıtlı. Başkan Çebi de bütçeyi aşmayacaklarını söyledi. Yönetimle aranızda uyumsuzluk var mı? Çalışmalar ne durumda? Şampiyonluk hedefi ne durumda?

Ligi 3. sırada bitirdik. Ulaşabileceğimiz hedefe ulaştık. Pandemi döneminden dolayı ortaya çıkan bir maç oynadık Şampiyonlar Ligi için. Bu bizi hazırlıksız yakaladı. 10 günde maça çıktık. PAOK maçı için gelen eleştiriler normal. Hazırlık yapamadık. Bunlar kimine göre bahane, kimine göre değil. 3-4 günlük hazırlıkla Şampiyonluk maçına çıktık. Daha iyi olabilirdi. Turu da geçebilirdik ama bu futbol. PAOK güçlü bir takım ve bizden daha hazırdı. Son oynadığımız 2 maç daha olumluydu. Milli oyuncular yoktu.

MARILO BALOTELLI VETOSU

Transfer dönemine gelince benim mesaj verdiğim söyleniyor. Hergün başkan ve yöneticilerle konuşuyoruz. Birlikte plan yapıyoruz. Ben tek başıma plan yapamam. Bütçeleri ben bilmiyorum. Maddi kısmını ben konuşamam. Sezon bittiğinde başkan ve yönetimle planlama yaptık. Her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Planlamayı birlikte yapıyoruz. 'Hoca onay vermedi' diye haber çıkıyor. Benim onay vermediğim tek isim Balotelli'ydi. Soru işaretleri olan bir oyuncuydu. Net bir oyuncu değil. Yüksek maliyetlerde soru işaretleri olan bir oyuncuyu almak istemiyorum. Siz almak istiyorsanız alabilirsiniz dedim. Biz de oyuncu bildiriyoruz, yönetimden de geliyor. Beşiktaş'ta oynayacak kapasitesi varsa kapımız açık. Hoca onay vermedi sözüyle işi kapatmak doğru değik. Ortak çalışıyoruz. Bütçe sıkıntımız var. Transfer yapmak kolay değil. Camiaya yüksek sorumluluk yüklemek istemiyoruz. Bazı kontratlar çok yüksek. Elimizden geleni yapıyoruz doğru işler yapmak için. Bütçeyi de sıkı tutuyoruz. Aldığımız oyuncular Anadolu takımlarında aldıkları paranın hemen hemen aynısına geldiler. Ağır yükün altına girmedik. Olması gereken isimleri aldık. Genç oyuncular aldık. Atakan'ı aldık, Hasic geri döndü. Genç oyunculara değer vermediğim yönünde eleştiriler aldık. Bu doğru değil. Geçen sezon genç oyuncuları ben oynattım. Bunları zaman zaman kullanıyoruz, kullanacağız. Gençlere çok değer veriyoruz. Yetiştirmeye de çaba sarfediyoruz. Burası PAF takımı değil. Genç oyuncular da olacak iyi oyuncular da olacak. Geniş bir kadromuz yok şu anda. Konuştuğumuz oyuncular var. Yönetim çok ciddi çalışıyor. Umarım kısa sürede ligi, kupayı ve Avrupa'yı oynayacak bir kadroyu bir araya getiririz.

KAÇ TRANSFER YAPILACAK?

Kaç transfer yapacaksınız? Listemizdeki oyuncular var. 10 oyuncu dedik 8 alırız, 6 dedik 4 alırız. Sayılara takılmayalım. Olması gereken şey, hedef koyabileceğimiz oyuncular almak zorundayız. Kreatif, taraftarı heyecanlandıracak, bizi hedefe götürecek isimler almalıyız. Bu yönde çalışıyoruz.

MONTERO TRANSFERİ HAKKINDA

Evet daha iyi olurdu. Santrfor bizim için çok önemli bir bölge. ORada hata yapamayız. Montero genç bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. Maliyeti yüksek değil. Alacağımız santrforun maliyeti biraz yüksek olacak. O santrforu televizyondan izleyip alamayız. Bu yüzden ağır hareket ediyoruz. Taraftarı heyecanlandıracak hedef oyuncu almalıyız. Balotelli2yi bu yüzden istemedim. Geçen sezon 12 maç cezalı olmuş. Net değil yani. Olabilir miydi? Belki çok iyi olurdu ama güven tam değil. Bize sürekli oynayıp gol atacak forvet lazım. Larin'den de çok memnunum ama o bölgeye iyi bir oyuncu almamız lazım.

"KREATİF OYUNCULAR ALMALIYIZ"

Sağ bekimiz yok, başka 4-5 bölgede sıkıntımız var. Kreatif oyuncu almalıyız. Sabır istiyoruz sadece. Lig yeni başlıyor. Transfer dönemi daha yeni hareketleniyor. Avrupa'da bile yüksek bütçeler yok artık. Geleceğimizi kapatmak istemiyoruz, önümüzün açık olmasını istiyoruz. Yavaş yavaş hepsi olacak. Bu süreç zorlu geçecek ama önümüz aydınlık.

FORVET SÖZLERİ

Aldığımız santrfor her şeyi yapmalı. Niye koşmuyor, niye gol atmıyor dememeliyiz. Bu yüzden ağırdan alıyoruz. İnşallah en iyisini alacağız.

FATİH AKSOY'UN AYRILIŞ SÜRECİ

Ben Rıza hoca ile konuşmadık Fatih Aksoy ile ilgili. Doğrusu bu. Fatih Aksoy genç bir oyuncu. İnşallah iyi yerlere gelir. Biz bir karar verdik ve bunu uyguladık. Karar aldıktan sonra dönüp sorgulamamalıyız. Neden bu kadar gündeme geliyor anlamıyorum. Sivasspor'un da bize bir teklifi olmadı. Madem iyi oyuncuydu neden istemediler. İnşallah Fatih iyi yerlere gelir ama bizim o bölgemiz dolu. Kadroda düşünmedik. Böyle kararlar hep olacak. Hepsinde geri dönüp bakamayız. Bazen doğru olur bazen yanlış. Hepimiz insanız.

KEŞKE GİTMESEYDİ DEDİĞİM OYUNCU: ELNENY

Keşke gitmeseydi dediğim oyuncu Elneny. Merkezde iyi işler yapan bir oyuncuydu. Rakamı çok yüksekti ve Arsenal'in oyuncusu. Oradan oyuncu getirmek kolay değil. Giden oyuncuların maaşları çok yüksekti. 2 milyon Euro'nun altında olan isim yoktu. Bütçeyi düzenlemek için bu oyuncuların ayrılması gerekiyordu. O kadroyu tutmamız mümkün değildi. Aşağı düşmemiz gerekiyordu. Bazen bu kararları almak gerekiyor.

KALECİ TRANSFERİ YAPILACAK MI?

Kale en rahat olduğumuz yer. Utku çok iyi oynadık son iki maçta. Ersin'e de çok güveniyorum. Kaleci almayı hiç düşünmüyoruz. İki genç kalecimizle devam edeceğiz. Bu da genç oynatmıyor eleştirilerine cevap olur. Gençlere değer veriyoruz.

DOUGLAS'IN SAKATLIĞI

Maçtan önce Douglas ile konuştum. Oynatmayı düşündüğümü söyledim. Uzun bir sakatlık yaşadı ve kendini hazır hissetmediğini söyledi. Oyuncu doğruyu söyledi. Ben de oynatmadım. Zaten 10 günlük bire süreçte uzun süre oynamayan oyuncuları maça hazırlamak kolay değil. Oynayan oyunculkar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Hiç planlamadığımız bir Şampiyonlar Ligi maçı çıktı. Ligi 4. bitirseydik direkt Avrupa Ligi'ne katılacaktık. Şimdi eleme oynayacağız.

ABOUBAKAR İTİRAFI

Aboubakar iyi bir oyuncu. Burada daha önce iyi işler yaptı. Sakatlık problemi var bildiğim kadarıyla. O konuya bakmamız lazım. Kalinic, Ze Luis, Cisse... Bunlar listemizde var. Bize en uygun olanı almak istiyoruz. Bunlar da olabilir başka bir isim de olabilir. En iyisini en kısa zamanda almak istiyoruz.

GENÇ OYUNCU OYNATMIYOR ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Genç oyuncu olayı çok büyütülüyor, anlamış değilim. Benden önceki hocalar kaç genç oyuncu oynatmış. 10-12 tane genç oyuncumuz var. Bunların 8-10 tanesi oynayacak durumda. Biz PAF ligine hazırlanmıyoruz bunu hatırlatayım. Genç oyunculara değer veriyoruz bunu söylüyorum tekrardan. Altyapı ile de birlikte çalışacağız. Vermemiz gerekenden çok daha fazla değer veriyoruz gençlere ve altyapıya. Benden önce bu konular konuşulmuyordu. Bu kadar genç oyuncu olmasına rağmen ve oynatmamıza rağmen bu iş benim üzerime bırakılmaya çalışılıyor. 15 genç oyuncuyla sezona başlayamayız. Burası Beşiktaş. Her maçını kazanmak için oynayan bir kulüp.

RICARDO QUARESMA DÖNECEK Mİ?

Gökhan Töre ve Quaresma gündeminizde mi? Quaresma ihtimali yok. Hiç konuşmayalım. Yaş sınırını aşağı çekmeye çalışıyoruz. Quaresma burada iyi oyunlar oynadı, ben de zamanında burada iyi hizmetler oynadım. Gün gelir futbol oyuncuyu terk eder. Yaşı düşürmek zorundasınız. Quaresma çok iyi oyuncu, burada çok iyi hizmetler verdi ama artık bitti. Böyle bir planlamamız yok. Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Kendisiyle konuştum. 28 yaşında, burada hizmetler vermiş. Yeni Malatyaspor ile kendi arasındaki sorunu çözerse kapımız açık.

GÖKHAN TÖRE TRANSFERİNE YEŞİL IŞIK

Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Kendisiyle konuştum. 28 yaşında, burada hizmetler vermiş. Yeni Malatyaspor ile kendi arasındaki sorunu çözerse kapımız açık.

BADOU NDIAYE GÜNDEMDE Mİ?

Ndiaye planlamalarımız arasında yok. Yaşı belli bir seviyenin üzerindeki oyuncuları düşünmüyoruz. 30 yaşın üzerindeki oyunculara uzun kontrat vermeyeceğiz. Bir tek santrfor bu kategoride olabilir. Diğer mevkilere böyle düşüncemiz yok.

ORTA SAHA FORMASYONU

10 numara oyuncuyu kenarda kullanmak doğru değil. Orta sahada 6-8-10 diye ayrım yapmıyoruz. Onlar kendi aralarında birlikteliği sağladığı sürece sorun olmaz. Bizim oyun planımıza göre oynamaları önemli. Çok yetenekli diye bir oyuncuyu oynatamayız. Oğuzhan, Adem, Atiba... Birileri oynayacak. Önemli olan bizim planımıza uyması. 60 tane maç oynayacağız. Birileri oynayacak. Josef için net değiliz. Sıcak baktığım bir oyuncu. Kalitemize ve seviyemize uygun bir oyuncu. Şartlar uyarsa düşünebiliriz.

JOSEF DE SOUZA'YA AÇIK KAPI

Josef de Souza için net değiliz. Sıcak baktığım bir oyuncu. Kalitemize ve seviyemize uygun bir oyuncu. Şartlar uyarsa düşünebiliriz.

NECİP UYSAL'A DESTEK

Bir takım kurarken 20 oyuncuyu da çok kaliteli oyunculardan kuramazsınız. Bazı bölgelerde tamamlayıcı oyuncular lazım. Necip önemli bir oyuncu. Her bölgede kullanabiliriz. Necip'e olan tepki çok gereksiz. Altyapıdan yetişmiş değerli bir oyuncu. Biz de ona değer veriyoruz. Sözleşmesinde de indirime gitti. Kimsenin yapmadığı indirimi yaptı. Necip'ten başka indirim yapan oyuncu da yok. Kapasitesi sınırlı mı? Evet. Ama takımda böyle oyunculara ihtiyacımız var.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK MI?

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Şampiyonluk kelimesi Beşiktaş için asli bir görev. Sizin karakterinizde de bu var. Ancak yarıştaki diğer rakipleriniz de var. Bu tablo içinde lig için ne düşünüyorsunuz? Ligi kafanızda oynadığınızda neye ihtiyaç duyuyorsunuz?

Rakiplerin güçlendiği doğru. Belli bir kadroları vardı zaten Başakşehir ve Trabzonspor'un. Fenerbahçe atılım yaptı. Galatasaray'ın da kadrosu vardı zaten. Biz onların gerisindeyiz şu anda. Kadromuz henüz yeterli değil. Önümüzde zaman var. Transfer için çalışıyoruz. Geniş ve alternatifli bir kadro istiyoruz. Ligin 2. yarısında 3 günde 1 maç oynayacağız. Yavaş yavaş alternatifli bir kadro kuracağız. Oyuncular gelecek. Ayrılmasını istediğimiz isimler de var. Bunları gönderip bizi hedefe götürecek oyuncular almayı planlıyoruz. 2-3 hafta içinde böyle adımlar atabilirsek elimiz daha da rahatlar. Sayı vermek doğru değil ama minimum 3-4 oyuncuya ihtiyacımız var.

NKODOU İLE İLGİLİ PLANLARI

N'Koudou ile ilgili kronik sakatlık kelimesi ağzımdan çıktı. Konuyu çok bilmiyorum. Sürekli sakat olduğu için söyledim sakatlığı kronik olmayabilir. İyi bir oyuncu ama sürekli sakatlanıyor. Bu yüzden onunla sezonu geçiremeyiz. Geçen sezon da bunu yaşadık. İyi be yetenekli bir oyuncu. Maksimum seviyede yararlanmak istiyoruz. Sakatlık durumunu göreceğiz. Muhtemelen Trabzonspor maçında olmayacak. Sezon içinde maksimum faydayı almaya çalışacağız. Boyd ve Atakan kanatta oynar, Hasic de orada oynayabilir.

Transfer için şartların uygun olması gerekir. Yoksa yapamayız transfer. Eskiden olduğu gibi ver 5 milyon Euro, ödersin zaten şeklinde bir olay kalmadı. Alacağımız oyuncunun rakam bandı belli. Belki 1-2 oyuncuda çıkabiliriz o kadar. Seviyeyi koruyacağız.

ADEM LJAJIC VE VIDA'NIN DURUMU

Bu iki oyuncu da bizimle beraber. Planlamalarımızda varlar. İki oyuncunun da maaşları yüksek. İndirim talep edildi. İndirime cevap verirlerse iyi olur. Planlamamızda varlar ama bunu söyleyebilirim.

NAZIM SANGARE İDDİALARI

Şu anda 2-3 sağ bek ile görüşüyoruz. İsim vermeyeyim. Bize en uygun olanını kısa sürede alacağız. Sağ beke ciddi bir ihtiyacımız var. Görüşmeler sürüyor. Bu hafta ya da sonraki hafta bir isim alırız oraya.