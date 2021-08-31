Son Dakika: Beşiktaş stoperini buldu! Yeni transfer İstanbul'da...
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
Transferin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoperini İspanya'da buldu.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'nun bonservisi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.
22 yaşındaki futbolcu, imza için İstanbul'a geldi.
SERGEN YALÇIN DA AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da dün akşam yaptığı açıklamada Montero'yu yeniden transfer edeceklerini söylemişti.
Başarılı çalıştırıcı, "Montero'yu yeniden kadromuza katıyoruz. Bu kez bonservisiyle" ifadelerini kullanmıştı.