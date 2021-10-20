Son Dakika: Beşiktaş - Sporting Lizbon sonrası sabrı taştı! "Pes vallahi, inanılır gibi değil! Tek yaptığı şey top kaybetmek..."

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Grubundaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Avrupa'da son olarak 2019-2020 sezonunda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada ise bir beraberlik alıp, 5 kez yenildi. Geçen sezon Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş; söz konusu maçlarda Wolverhampton'a 4-0, PAOK'a 3-1, Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

KORNERDEN GELEN GOLLER TARTIŞMA YARATTI

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Maç öncesi kanat organizasyonları çalışan Sporting Lizbon, bunun karşılığını ilk yarıda almayı başardı. İlk yarıda 5 korner kazanan konuk ekip, bunların üçünde gol buldu. Maçın 15. dakikasında kazanılan korner atışında Sebastian Coates'in kafa golüyle 1-0 öne geçen Sporting Lizbon, 27. dakikada aynı şekilde ve aynı oyuncusuyla bir kez daha fileleri havalandırdı.

Korner atışlarında savunma yapmakta zorlanan Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde bir başka korner atışında Vida'nın ceza alanı içinde topa elle müdahalesi sonrası penaltı atışındaki gole engel olamadı ve soyunma odasına 3-1 geride gitti.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ TOP RAKİPTEYKEN YETERSİZ

Sporting, orta alanda her oyuncuya baskı yaptı, siyah beyazlılar böyle değildi. Beşiktaş, maça son derece baskılı, istekli ve hareketli başladı. Ancak oyun üstünlüğünün temsilcimizde olduğu bölümde Sporting’in 2 kornerde de Coates ile bire bir aynı golü atması bu seviyede kabul edilemiyecek bir durum. Üçüncü golde de yine köşe vuruşundan gelen topa Sportingliler vurdu ve VAR incelemesi ile penaltı kararı geldi. İnanılır gibi değil! 3 korner; 3 gol. Sporting’e akan oyunda pozisyon vermeden tek devrede 3 gol yiyen Beşiktaş, devrenin sonunda Alex Teixeira’nın mükemmel golü VAR’dan dönmese daha güçlü bir momentum ile ikinci yarıya girebilrdi.

iKiNCi YARI OYUN DiSiPLiNiNDEN KOPTU

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Sporting, her ikili mücadeleyi önemseyen; fizik gücü yüksek, disiplinli bir takım. Beşiktaş’ta orta alanda topu alan her oyuncuya hemen baskı uyguladılar. Siyah beyazlı ekibimizin ise orta alanda böyle bir sertliği yok. Top rakipte iken bu sezon sorun yaşayan Beşiktaş’ın bir diğer problemi de gol atmasına rağmen Larin’in bu seviyede sol kanat oynayamıyor olması. N’Sakala da iyi bir hücumcu değil ve bu durumda sol kanattan topu rakip ceza sahasına taşımak mümkün olmuyor. İkinci yarıda oyun disiplininden uzaklaşan Beşiktaş, Sporting’e net fırsatlar verdi.

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SPORTiNG LiZBON’UN STOPERLERi BETON GiBi

Dün Sporting takımının oyun disiplini ve orta alandaki baskısı gerçekten de parmak ısırttı. Orta alandaki 4’lü ve stoperler deyim yerindeyse beton gibi. Bu seviyede daha sıkı ve sert olmak zorundasınız. Sergen Yalçın, Gökhan Töre’yi nedense çok tutuyor. Ancak Gökhan bu güveni hep boşa çıkartıyor. Maalesef tek yaptığı şey top kaybetmek. Beşiktaş’ın acilen takım sertliğini artırması şart. Alex Teixeira sol önde de düşünülebilir. Dün Batshuayi ve Ghezzal dışında hücumda çözüm arayan yoktu. Kabul edelim ki Beşiktaş’ın bu savunma hattı Şampiyonlar Ligi seviyesinin altında. Bu arada Beşiktaş’ın rakip analizi yapan ekibi, Sporting’in bu duran top setlerini neden incelemez? İlk iki golün sahibi olan stoper Coates geçen sezon 7 gol atmış. Maç öncesinde ısınırken de aynı seti çalıştılar ve oyun içinde uygulayıp 3 gol attılar. Pes vallahi!

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UĞUR MELEKE: GOLLERİ ALANLAR DEĞİL ADAMLAR ATIYOR

Sporting’in hocası Amorim belli ki Başakşehir-Beşiktaş maçını izlemiş. Sporting, dinamik kadrosu, inovatif hocasıyla kolay bir rakip değildi zaten. Amorim 36 yaşında ama şimdiden yeni Mourinho olarak kodlanıyor. Braga’yla 13 maça çıkıp kupa kazandı, Sporting’i ilk sezonunda şampiyon yaptı. Biraz şanssız oldukları Ajax maçını çıkarırsanız bu sezon da kaldıkları yerden devam ediyorlar aslında. İki oyun versiyonları var: İç sahada, kendilerinden zayıf rakiplere karşı oyunu domine ediyorlar. Ancak güçlü bir deplasmana geliyorlarsa geçiş hücumlarında da ustalar. Bu sezon ligde Braga-Porto, Devler Ligi’nde de Dortmund maçında topa daha az sahip olup makyevalist bir top oynamışlardı. Beşiktaş’a karşı da maçın büyük bölümünde benzer bir tuzak kurdular maalesef.

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BAŞAKŞEHiR MAÇI GiBi

Beşiktaş’ın sezon başından beri korner karşılamada tercihi alan savunması idi. Elbette alan savunması da saygıdeğer bir yol, ancak bu yöntemi uygulamak için uzun süreli birlikte oynayan bir oyuncu grubunuz olmalı. Golleri alanlar değil, adamlar atıyor...

Başakşehir de hafta sonunda Beşiktaş’a karşı benzer bir arızayı değerlendirmiş, 54’te Stefano Okaka bomboş bir kafa vurmuştu. İmkânınız varsa o pozisyonu tekrar izleyin, Epureanu ve Chadli de demarke vaziyetteydiler o kornerde. Hatta Başakşehir benzer bir uygulamayı 77’deki kornerde de yapmıştı.

AYNI ZAAFTAN 3 GOL ÇIKARDI

Aradan 4 gün geçti, muhtemelen o maçı izleyen ve bu konuya özel olarak çalışan Ruben Amorim, Beşiktaş’ın bu zaafından bir değil, iki değil, tam üç gol çıkardı. Üç golde de kaptan stoper Coates’e bu kadar rahat kafa vurdurulması gerçekten acı. Sanırım bir kez daha şu hususun altını çizmek gerek: Futbol saha dışında kurgulanan, saha içinde uygulanan bir oyun. Sporting de iyi çalışmış bu kurguya.

Maçın kırılma anı, ilk yarının uzatma anlarında iptal edilen Teixeira golü. Eğer o saniyede biraz şanslı olsaydık soyunma odasına tek farkla geride girmek daha farklı bir ikinci devre getirebilirdi. İki farklı geride oynamak zor. Beşiktaş ikinci yarıda çok risk aldı, orta sahalar çok rahat geçildi, karşılıklı pozisyonların olması doğal. Maç teknik olarak ilk 45’te bitmişti zaten.