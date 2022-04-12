Haberin Devamı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin gündemi ve takımda geleceği merak edilen isimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şu şekilde:

Sözleşmesi biten oyuncularla ilgili görüşmeler var. Ancak hocamızın gelmesini ve raporunu bekledik. Tabi ki her çalışan hocanın bazı görüşleri vardı. Ancak şu anki hocamız İsmail'in kendileriyle alakalı raporlarını bekliyoruz. Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım. Pjanic ve Batshuayi ile ilgili verilmiş net bir karar yok. Teixeira'nın durumunu bazı takımlar sordu.

"LARIN İLE ORTAK NOKTA BULUNABİLİR"

Haberin Devamı

Larin'le görüşmelerimiz çok olumsuz diyemem. Hala bir ortak nokta bulunabilir. Hocamızın raporu doğrultusunda, görüşmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Larin, bizim için önemli bir figür. Kendisinden vazgeçilme gibi bir durum yok.

ATIBA TEKNİK EKİBE DAHİL OLACAK MI?

Atiba, bizim simge oyuncularımızdan biri, kaptanımız aileden biri. Gelecek sezonla alakalı tam detaylı konuşmadık. Hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiriyor olacağız. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın.

TALISCA VE SORLOTH SORUSU

Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde olursa, neden olmasın. Sörloth ve Talisca olursa ne güzel, olmasa bile Valerien Ismael durumunda olduğu gibi 'Kim bunlar' denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek.

"ABOUBAKAR LİSTEMİZDE YOK"

"Talisca transferinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Sörloth için Real Sociedad'ın satın alma opsiyonu konusunda kararı önemli. Hangi takım istemez Sörloth'u? Farklı liglerde oynadı. Buraya gelme konusunda arzusu olduğu kesin. Aboubakar listemizde yok."

ERSİN VE RIDVAN'IN TALİPLERİ ARTIYOR

Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Yazın resmi teklifler alacağız. Oyuncularla da konuşup karar vereceğiz.

SERGEN YALÇIN VE ÖNDER KARAVELİ'NİN AYRILIKLARI

Haberin Devamı

Önder Karaveli çok başarılı bir performans gösterdi. Sezon sonuna kadar devam etmek isterdik ama bunu yapamadık. Sergen Yalçın da Önder Karaveli de Beşiktaş'a zarar vermemek için görevden ayrıldılar.

TRANSFERDE HEDEF YILDIZ İSİMLER

Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor. Hocamızla da her gün bu konuda toplantı yapıyoruz. Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak; bazıları da yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak. Beşiktaş'ın yıldızlarını, kendi üretmesi de lazım. Bu çok önemli.

Haberin Devamı

VALERIEN ISMAEL SÖZLERİ

Valerien Ismael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında da çok detaylı şekilde çalışmak var. Hem saha içinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayabilecek isimler için çalışıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olan takımımızı yaratacağız. Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulunabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o kararlaştırılacak. Bir de işin maddi boyutu var. Hocamızın gelişiyle yazılım-donanım anlamında yatırımlar yapmaya başladık. Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz.

Haberin Devamı

"TEK TARAFLI FESİH MADDESİ VAR"

Hocamızla görüşürken maddi kısmı en sona bıraktık. Ortak nokta şuydu; Valerien'in bir listesi var ama listede isim yok. Kendi kriterlerine uyan oyuncuların katılmasını istiyor. U19 takımıyla ilgili de çalışıyor. Beğendiği isimler var. Onları kampa götürecek. Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı bir fesih maddesi var. Seçimde yeni yönetim gelirse böyle bir karar alır mı bilmiyorum. Tabi bir tazminat maddesi de var. Bunu paylaşmayayım ama daha öncekilere göre çok düşük olduğunu söyleyebilirim.