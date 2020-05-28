MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş son test sonuçlarını açıkladı! Pozitif vaka yok...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş son test sonuçlarını açıkladı! Pozitif vaka yok...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.05.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş son test sonuçlarını açıkladı! Pozitif vaka yok...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş son test sonuçlarını açıkladı! Pozitif vaka yok...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, çarşamba günü yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Beşiktaş, kulüpte yapılan son koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Açıklama şöyle;

"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Dakika | Beşiktaş son test sonuçlarını açıkladı Pozitif vaka yok...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle