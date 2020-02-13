Son Dakika | Beşiktaş, Shaq McKissic ile yolları ayırdı!

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

NELER YAŞANDI?

Yunanistan kulübü Olympiakos geçtiğimiz günlerde Shaquielle McKissic’in sözleşmesinin devam ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Beşiktaş, "Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşmeden dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz" şeklinde açıklama yapmıştı.





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