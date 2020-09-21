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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı!
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Haber Giriş: 21.09.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı!

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Son Dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı!
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Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'a yapılan koronavirüs testlerinin negatife döndüğünü açıkladı.

Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şu şekilde;

Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır.

TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir, "Sergen Hoca, Rio Ave maçında takımının başında olamayacak. Ancak, Konyaspor maçından önce testi yine negatif çıkarsa süre dolduğu için kulübede olabilecek." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçının koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı

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