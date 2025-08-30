Son dakika! Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Haberin Devamı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

BEŞİKTAŞ'IN SON ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARI

Beşiktaş, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar aynı sezon Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Ocak 2020 - Aralık 2021 tarih aralığında Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 resmi maça çıkmış; Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşamıştı. Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlılar 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.

