×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika! Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#KAP
Son dakika Beşiktaşta 2. Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 11:18

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

Gözden KaçmasınSergen Yalçından Adalıya: Beşiktaş benim evim, para konuşmamSergen Yalçın'dan Adalı'ya: 'Beşiktaş benim evim, para konuşmam'Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ'IN SON ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARI

Beşiktaş, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar aynı sezon Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Ocak 2020 - Aralık 2021 tarih aralığında Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 resmi maça çıkmış; Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşamıştı. Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlılar 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#KAP

BAKMADAN GEÇME!