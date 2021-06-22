Son Dakika: Beşiktaş - Sergen Yalçın ayrılığı sonrası senaryolar! Fenerbahçe, Okan Buruk, Şenol Güneş...

Spor Arena Detay - Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Çifte kupalı sezon sonrası yönetimle kontrat görüşmelerini sürdüren Yalçın, sürecin uzamasının ardından radikal bir hamlede bulundu. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasında çok az bir fark bulunmasına karşı 1 ayı aşkın süredir oyalandığını düşünen deneyimli teknik adam siyah beyazlılarla ipleri kopardı. Beşiktaş cephesi yaşanan bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'la son kez bir araya gelerek süreci noktalama amacında. Ancak Sergen Yalçın, yakın çevresine kararının net olduğunu ifade ediyor.





ŞİMDİ NE OLACAK?

Şampiyonluk priminin geç yatırılması, yeni sözleşme için masaya geç oturulması, ilk teklifin çok düşük olması ve sürecin git gide uzamasıyla siyah beyazlı takımla yola devam etmeme kararı alan Sergen Yalçın’ın ayrılığının resmileşmesi durumunda ortaya ilginç senaryolar çıkabilir.

SERGEN YALÇIN İÇİN FENERBAHÇE YAKIŞTIRMASI

Beşiktaş ile birlikte teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe için özellikle sosyal medyada Fenerbahçe yakıştırmaları yapılıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, her ne kadar yabancı teknik direktörle yola devam edeceklerini açıklasa da resmi duyuru gelene dek Sergen Yalçın ismi hep gündemde kalacak.

YALÇIN GİDERSE BURUK İHTİMALİ

Sergen Yalçın’ın ayrılması durumunda Beşiktaş’ın, zaman aralığının da oldukça kısa olması nedeniyle Türk teknik adamlara yönelmesi bekleniyor. Bu noktada öne çıkan isim şampiyonluk yaşadığı Başakşehir’le yolları ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Okan Buruk.

ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'I BIRAKIRSA...

Hiç şüphesiz başkan Ahmet Nur Çebi’nin yakın dostu olan Şenol Güneş de adı siyah beyazlı takımla anılacak adaylardan. Ancak A Milli Takım’la sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcının EURO 2020’deki İsviçre maçı sonrası yaptığı basın toplantısında herhangi bir istifa sinyali vermedi.

Sergen Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

MOBBİNGE UĞRADIM

“Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”



