Son dakika: BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± aldÄ± Ã–nce boÄŸaz, ardÄ±ndan Vodafone Park...

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SÃ¼per Lig'i ÅŸampiyon olarak tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Park'ta kupasÄ±nÄ± aldÄ±.



DolmabahÃ§e'de dÃ¼zenlenen tÃ¶ren Ã¶ncesi siyah-beyazlÄ± kafile, KÃ¼Ã§Ã¼ksu'dan deniz yoluyla stada hareket ederek KabataÅŸ'a ulaÅŸtÄ±. Buradan takÄ±m otobÃ¼sÃ¼yle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlÄ±larÄ±, taraftarlar coÅŸkulu bir ÅŸekilde karÅŸÄ±ladÄ±.



TakÄ±m otobÃ¼sÃ¼ taraftarlarÄ±n yoÄŸun ilgisi arasÄ±nda stada vardÄ±. Teknik heyet ve oyuncularÄ± tribÃ¼nde bulunan az sayÄ±daki taraftar ÅŸampiyonluk tezahÃ¼ratlarÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±.

Kupa tÃ¶reni iÃ§in saha ortasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve oyuncularla yÃ¶neticilerin oturacaÄŸÄ± tribÃ¼nÃ¼nde bulunduÄŸu bir platform hazÄ±rlandÄ±. Platformunu arkasÄ±nda dev ekranda "Åžampiyon BeÅŸiktaÅŸ" yazÄ±sÄ± da yer aldÄ±.

Lazer gÃ¶sterilerinin yanÄ± sÄ±ra HÃ¼lya AvÅŸar, Simge SaÄŸÄ±n, Mustafa Sandal, Murat Boz, Reynmen gibi BeÅŸiktaÅŸlÄ± sanatÃ§Ä±larÄ±n konserlerinin ardÄ±ndan siyah-beyazlÄ± teknik ve idari ekiple birlikte futbolcular tek tek sahneye Ã§Ä±karak ÅŸampiyonluk madalyalarÄ±nÄ± aldÄ±lar.

Ä°ÅžTE KUTLAMA GÃœNÃœNDE YAÅžANANLAR

16:30 Kupa tÃ¶reni Ã¶ncesi BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar ÅŸampiyonluk sevincini Beykoz aÃ§Ä±klarÄ±nda teknelerde kutladÄ±.

17:00 BeÅŸiktaÅŸ takÄ±m otobÃ¼sÃ¼, futbolcularÄ± Ãœmraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden alarak DolmabahÃ§e'ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.



17:30 BoÄŸaz'da taraftarlarÄ±n ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tekne turu baÅŸladÄ±.

Futbolculardan aÃ§Ä±klamalar;

Atiba: "MotorlarÄ± maviliklere sÃ¼rmek Ã§ok keyifli."

Rachid Ghezzal: "Harika bir duygu, bu anÄ± yaÅŸamak iÃ§in Ã§ok bekledik. TaraftarÄ±mÄ±zla beraber keyfini Ã§Ä±karÄ±yoruz."

OÄŸuzhan Ã–zyakup: "AlÄ±ÅŸtÄ±k diye bir ÅŸey yok, hep farklÄ±. BeÅŸiktaÅŸ sevgi, aÅŸk, aile. Her ÅŸey."

Bernard Mensah: "HayatÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en inanÄ±lmaz atmosfer, hayatÄ±mda bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedim."

Necip Uysal: "Ã‡ok zordu bu sezon, en zor sezon olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. TaraftarÄ±mÄ±z yoktu, pandemi... Ã‡ift kupa, tÃ¼m taraftarlarÄ±mÄ±za armaÄŸan olsun."

Valentin Rosier: "Ä°nanÄ±lmaz bir duygu, inanÄ±lmaz gerÃ§ekten. Siz bana daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸampiyonluk fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, videolarÄ±nÄ±, kutlamalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiniz. Ancak bunu yaÅŸamak bambaÅŸka bir ÅŸey."

18:10 Siyah beyazlÄ± takÄ±mÄ± taÅŸÄ±yan tekne DolmabahÃ§e'de iskeleye yanaÅŸÄ±rken taraftar meÅŸaleleri yaktÄ±, coÅŸku tavan yaptÄ±.

YÄ±lmaz ErdoÄŸan (Oyuncu): "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k gurur. Ä°nanÄ±lmaz bir sezondu. BÃ¼tÃ¼n futbol dÃ¼nyasÄ±nÄ± Ã¶zverili sezon iÃ§in kutluyorum. Son dÃ¶nemlerde kalp krizi geÃ§irir gibi olduk ama BeÅŸiktaÅŸ camiasÄ±na kutlu olsun. KahramanlÄ±k filmi gibi; o yÃ¼zden Ã§ok baÅŸrol var. Sadece Atiba iÃ§in yarÄ±m gÃ¼n konuÅŸulabilir. Necip iÃ§in de Ã¶yle. TakÄ±mÄ±n tamamÄ± muhteÅŸemdi. Beni Ã§ok etkileyen bir hikaye, Josef'e pazarlÄ±k yaparken menemen Ä±smarlamÄ±ÅŸlar. Josef de 'Menemeni de ben Ã¶deyeyim' demiÅŸ. Åžimdi ÅŸampiyon olduk, Josef'e iskender Ä±smarlama sÃ¶zÃ¼ veriyorum, 1,5 tabii ki."

Ahmet Nur Ã‡ebi: "FutbolcularÄ±ma, sporcularÄ±ma, teknik ekibime, teknik direktÃ¶rÃ¼me, yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerime, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ma, taraftarlarÄ±ma, Spor BakanÄ±mÄ±za, federasyon yetkili ve baÅŸkanlarÄ±na, sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ'Ä±mÄ±zÄ±n 2 tane kupayÄ± aldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n bayramÄ±nÄ± ve gÃ¼zelliÄŸini yaÅŸÄ±yoruz. Åžeref Bey'in, Baba HakkÄ±'nÄ±n, SÃ¼leyman Seba'nÄ±n ruhlarÄ± ÅŸad olsun. Åžerefiyle, hakkÄ±yla ÅŸampiyon BeÅŸiktaÅŸ. Ä°nanmayanlara raÄŸmen ÅŸampiyon BeÅŸiktaÅŸ."

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BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸu kutluyor! Ä°lk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler...

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