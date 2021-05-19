Son dakika: BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸu kutluyor! CanlÄ± takip ediyoruz...
SÃ¼per Lig'de 2020/21 sezonunu ÅŸampiyon tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± alÄ±yor. Vodafone Park'ta dÃ¼zenlenecek tÃ¶reni ve Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n BoÄŸaz'daki turundan detaylarÄ± haberimizde anbean bulabilirsiniz...
SÃ¼per Ligâ€™de 2020-21â€™i ÅŸampiyon tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, kupasÄ±nÄ± bugÃ¼n dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle kaldÄ±racak. Vodafone Parkâ€™ta dÃ¼zenlenecek tÃ¶ren saat 19.03â€™te baÅŸlayacak.
Lazer gÃ¶sterilerinin yanÄ± sÄ±ra HÃ¼lya AvÅŸar, Simge SaÄŸÄ±n, Mustafa Sandal, Murat Boz, Reynmen gibi BeÅŸiktaÅŸlÄ± sanatÃ§Ä±larÄ±n konserlerinin yer alacaÄŸÄ± program 21.15â€™te sona erecek. Covid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda taraftarÄ±n alÄ±nmayacaÄŸÄ± kutlama tÃ¶reni, beIN Sports tarafÄ±ndan canlÄ± yayÄ±mlanacak.
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CANLI TAKÄ°P
16:30 Kupa tÃ¶reni Ã¶ncesi BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar ÅŸampiyonluk sevincini Beykoz aÃ§Ä±klarÄ±nda teknelerde kutladÄ±.
17:00 BeÅŸiktaÅŸ takÄ±m otobÃ¼sÃ¼, futbolcularÄ± Ãœmraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden alarak DolmabahÃ§e'ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
17:30 BoÄŸaz'da taraftarlarÄ±n ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tekne turu baÅŸladÄ±.
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BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸu kutluyor! BoÄŸazda...
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