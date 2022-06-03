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Son Dakika: Beşiktaş, Romain Saiss'te mutlu sona ulaştı!

#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss
Son Dakika: Beşiktaş, Romain Saisste mutlu sona ulaştı
İsmail ER

Kartal’ın Vida’nın ardından savunmanın liderliği için görüştüğü isimlerden olan ve bonservisi elinde bulunan Saiss’in, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelip imza atması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin geride kalmasının ardından artık gözler yeni sezona çevirildi.

Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Faslı stoper Romain Saiss’te mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, isim vermeden yaptığı açıklamada, “Stoper bölgesi için Dünya Kupası’nda forma giyecek 2 oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Taraftarlarımızın yüzünü güldürecek isimleri alacağız” dedi.

Son Dakika: Beşiktaş, Romain Saisste mutlu sona ulaştı

ISMAEL ÇOK İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Saiss’in alınmasını çok istedi. Üçlü savunma için ideal olan ve yüksek bir tekniğe sahip tecrübeli stoper, aynı zamanda ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. Siyah beyazlıların daha önce de gündemine gelen Saiss, o dönem ön libero için bakılıyordu.

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#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss

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