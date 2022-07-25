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Son Dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferini açıkladı! Bonservis ve bonus...

#Rıdvan Yılmaz#Transfer#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmazın Rangersa transferini açıkladı Bonservis ve bonus...

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin tamamlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş ve İskoç ekibi Rangers, Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı duyuruda oyuncu için 4 milyon euro garanti para artı 2.25 milyon euro bonuc alacağı belirtildi.

Ayrıca kontratı Rangers'la devam ederken başka bir kulübe kiralanması ve satılması durumunda, net transfer gelirinin yüzde 20'si alınacak.

RANGERS DA DUYURDU, RIDVAN FORMA GİYDİ

İskoç ekibi ise milli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

RIDVAN YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI;

Rangers büyüklüğünde bir takıma katıldığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlanıyorum. Rangers, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğini gösterdi. Önümüzdeki meydan okumalar için heyecanlıyım. Rangers taraftarı hakkında çok şey duydum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

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RIDVAN'IN BEŞİKTAŞ'A VEDASI

Son Dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmazın Rangersa transferini açıkladı Bonservis ve bonus...

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#Rıdvan Yılmaz#Transfer#Beşiktaş

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