Son Dakika: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı KAP'a bildirdi! Rangers'a transferi...

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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi konusunda görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcularımızdan Rıdvan Yılmaz’ın transferi için Glasgow Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

RIDVAN YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

KAP bildirimi sonrası açıklama yapan Rıdvan, "Çok mutluyum, hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu kulübe para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı, bunu gerçekleştirdim. Gitmek tabii ki üzüyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin." şeklinde konuştu.

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RANGERS'A GİDİYORUM

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Geçtiğimiz sezon Avrupa finali oynayan iki takıma da gidebilirdim. Sonuç olarak Rangers'a gidiyorum. Heyecanlıyım" ifadeleriyle sürdürdü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Beşiktaş'ın genç sol beki gözyaşlarıyla verdiği röportajda, "Çok duygusalım. 13 yıldır Beşiktaş'tayım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Rangers ile Beşiktaş, 6 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay konusunda anlaşmaya vardı

KAZANCI 'DESTEK OLURUZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Rıdvan için teklif gelmesi durumunda destek olacaklarını açıklamıştı