Son Dakika: Beşiktaş resmen kiraladı! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepe'de...

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır.
Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
#Transfer: 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.#Transfer: Midfielder Emirhan Delibaş born in 2003 has joined our squad on loan until the end of the season.https://t.co/HCRRtK8pbn#Göztepe pic.twitter.com/z4skrvwaE0— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2022
#Transfer: 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.#Transfer: Midfielder Ajdin Hasic born in 2001 has been loaned for 1 year with an option to buy.https://t.co/FvOuA6zzIO#Göztepe pic.twitter.com/QSHAG7YuqK— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2022