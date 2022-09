Son Dakika: Beşiktaş resmen kiraladı! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepe'de...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır.

Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

#Transfer: 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.#Transfer: Midfielder Emirhan Delibaş born in 2003 has joined our squad on loan until the end of the season.https://t.co/HCRRtK8pbn#Göztepe pic.twitter.com/z4skrvwaE0