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Son Dakika: Beşiktaş resmen kiraladı! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepe'de...

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#Transfer#Beşiktaş#Ajdin Hasic
Son Dakika: Beşiktaş resmen kiraladı Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepede...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 13:40

Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır.

Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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#Transfer#Beşiktaş#Ajdin Hasic

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