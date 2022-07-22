Son dakika: Beşiktaş Rangers ile anlaştı! Rıdvan Yılmaz gidiyor...

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Beşiktaş'ta Eintracht Frankfurt’a gitmesine kesin gözle bakılırken transferi son anda yatan Rıdvan Yılmaz İskoçya yolcusu! Frankfurt, Kostic’i Inter’e satıp Beşiktaş ile her konuda anlaştığı Rıdvan’ı renklerine katmayı planlarken bu operasyonunun gerçekleşmemesi sonrası Rıdvan’ı alamamıştı.

RANGERS İLE BEŞİKTAŞ ANLAŞTI

İskoçya ekibi Rangers, Calvin Bassey’nin boşluğunu Rıdvan Yılmaz ile dolduruyor. Rangers ile Beşiktaş, 6 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay konusunda anlaşmaya vardı. Rıdvan Yılmaz ile sözleşme görüşmelerine başlayan İskoç ekibin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

KAZANCI 'DESTEK OLURUZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Rıdvan için teklif gelmesi durumunda destek olacaklarını açıklamıştı

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KANADA TAKVİYE ARANIYOR

Yeni sezon öncesinde savunmayı Saiss ve Emrecan hücum hattını da Mukela, Werghost ve Cenk Tosun ile takviye eden Beşiktaş bir yandan kanat transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael sezon sonuna kadar 2 kulvarda mücadele edeceklerini belirtirerek kanatlara takviye istemesinin ardından siyah beyazlılar harekete geçti. Gündemdeki isimlerin Young Boys’un kanat oyuncusu Christian Fassnach ve şu an sözleşmesi elinde bulunan Lus Castaignos olduğu öğrenildi.