Son Dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı!
Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transferin son gününde Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı transfer etti.
Beşiktaş Kulübü, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle;
"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere’nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
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