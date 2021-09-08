Son Dakika: Beşiktaş Pjanic'e kavuştu! İstanbul'da coşkulu karşılama...

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Miralim Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı.

Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı. Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

SERGEN YALÇIN'DAN PJANIC AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünyaca ünlü orta saha oyuncusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pjanic'in gelmesinde büyük emeği olduğunu belirten Yalçın, "Benle alakası yoksa Pjanic'i kim almış? Oyuncuyu bulan benim, oyuncuyla görüşen benim, oyuncuyu getiren benim, bana rağmen mi gelmiş oyuncu? Ghezzal'in menajerleri beni aradı, Pjanic durumu var dediler. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. Pjanic'e 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. Öyle bir elektrik aldım ki, istiyorum dedi. Ben de gel dedim" ifadelerini kullandı.