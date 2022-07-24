Son Dakika: Beşiktaş, Philippe Keny'nin transferini bitiriyor!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Philippe Keny'de mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre; Keny transferi için Bandırmaspor ile Beşiktaş, bonuslar dahil 1.3 milyon euroya anlaştı.

Bandırmaspor'da geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Senegalli forvet, 14 gol attı ve 7 asist yaptı.

AYRILIK DA KAPIDA

Ajansspor'un duyurduğu haberde ise Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi.

Fransız yıldız geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.