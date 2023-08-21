Son Dakika: Beşiktaş - Pendikspor maçında Colley'in iptal edilen golünde top dışarı çıktı mı? "İspat edemem, uyanıklık yapma, 3. Lig maçıymışcasına..."

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Omar Colley atarken Pendikspor'un beraberlik sayısını 90+4'te penaltıdan Oscar Romero kaydetti.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 15 MAÇA ÇIKARDI

Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve seriyi 15 maça çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir mücadelesinde almıştı. Kartal, geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Haberin Devamı

RASHICA VE OXLADE-CHAMBERLAIN SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain maça yedek kulübesinde başladı. İki oyuncu da 60. dakikada oyuna dahil oldu. Rashica 81. dakikada sarı kart gördü. Oxlade-Chamberlain ise bir gol pozisyonunda kaleciyi geçemedi.

Gözden Kaçmasın Şenol Güneş: Konuşunca ağır oluyor Haberi görüntüle

İPTAL EDİLEN GOL TARTIŞMA YARATTI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 1-1 biten Beşiktaş - Pendikspor maçında Omar Colley'nin geçersiz sayılan golü, tartışma konusu oldu. Maçın 77. dakikasında Masuaku'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe inen Colley, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem, Colley daha gol vuruşunu yapmadan bayrağını kaldırıp kornerde topun dışarıdan saha alanına girdiğini işaret etti. VAR ile iletişime geçen Kadir Sağlam, incelemenin ardından autu işaret etti.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜ

Haberin Devamı

COLLEY: NASIL İPTAL EDİLDİĞİNİ ANLAMADIM

Maçın ardından iptal edilen golüyle ilgili konuşan Omar Colley; ozisyonu yeni gördüm. O golün nasıl iptal edildiğini anlamadım. VAR'ın olma sebebi bu. Artık maç bitti ve tekrar oynama şansımız yok. Hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Fırsatlar varken gol atmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Rakibimiz 1 fırsattan gol attı. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda belki biraz yorgunluk etkisi vardı. Atıp bitirmek gerekiyordu, 2. golü de attım ama VAR'dan döndü. Futbol böyledir, başımızı eğmeyeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz." dedi.

90+3'TE VAR İNCELEMESİNDEN PENALTI KARARI ÇIKTI

Pendikspor, 90+2'de penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Oscar Romero, 90+4'te beraberlik golünü kaydetti.

Haberin Devamı

COLLEY'İN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE VE PENDİKSPOR'A VERİLEN PENALTIDA KARARLAR DOĞRU MU?

Beşiktaş'ta Omar Colley'in ikinci yarıda ağlara gönderdiği topun gol değeri kazanmaması ve 90+4'üncü dakikada Pendikspor lehine verilen penaltı kararı çok tartışıldı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Trio programının hakem yorumcuları Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran ile birlikte Fırat Aydınus, söz konusu iki pozisyonu değerlendirdi.

"TOPUN TAMAMI ÇİZGİYİ GEÇMEMİŞ"

Bahattin Duran: VAR ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra yan hakemler bayrağı geciktiriyor. Yardımcılara şu tavsiye ediliyor, 'Pozisyon bitip sonuç alınana kadar yardımcı hakem arkadaşlarımız bayraklarını geciktirmeli' deniyor. Yardımcı hakem topun tamamen çizgiyi geçtiğini gördüyse bile bayrağını kaldırmamalı. Neden? Kadir Sağlam da yardımcı hakeme hemen uyup düdük çalsa oyun durmuş olur, Beşiktaş'ın golünü VAR değerlendiremiyor. VAR'ın düzeltebilmesi açısından bayraklar gecikmeli, yardımcı hakem arkadaş buna uymamış. Topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Topun tamamı, bizim ekranda gördüğümüz görüntülerde, kale çizgini geçmemiş. Fakat, şöyle bir durum var. Bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok.

Haberin Devamı

"HATALI BİR BAYRAK VAR"

Bülent Yıldırım: Ogün Kamacı, yapmaması gereken bir hatayı yaparak 3. Lig maçıymışcasına emin olmadan hisleriyle bir bayrak çekti. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir. VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor.

Haberin Devamı

"TOPU TAM GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Deniz Çoban: VAR zaten bence bir açı dışında hiçbir açıya bakmadı, diğer açılar yanıltır. O açıda da çizginin tamamı görülmüyor. Çizginin tamamı görülmediği için 'İptal kararını uygulayabilirsiniz' dedi belli ki. Bu görüntülerden topu tam görmek mümkün değil.

"TOPUN SAHAYI TAMAMEN TERK ETMEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Fırat Aydınus: Colley’in iptal edilen golünde yayıncı kuruluşun bize gösterdiği açılara göre yardımcı hakem tam çizgi üzerinde. VAR’ın bu pozisyonu net olarak görebilmesi için korner direğinin oradan bir açıya sahip olması lazım. Topa daha vurulmadan yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Fakat hakemin düdüğü golden önce mi yoksa sonra mı çaldığı da önemli… Yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntülere bakarak, hissiyatıma göre topun sahayı tamamen terk etmediğini söyleyebilirim.

Pendikspor LEHİNE VERİLEN PENALTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Yüzde yüz penaltı. Niye? Çok ince bir dokunuş var. İkinci aşamada uzanan diz rakibin dizine geliyor, ortada top yok bir şey yok. Ceza alanı içinde dikkatli olacaksın.

Bahattin Duran: Bu pozisyon, VAR tarafından uyarılmayla birlikte verildi, penaltı kararı doğru.

Deniz Çoban: Masuaku diziyle ikinci bir hamle yapıyor. Doğru bir VAR müdahalesiyle penaltı verildi. VAR hakemini tebrik ediyoruz. Doğru bir müdahale. Bu pozisyonun tartışılacak tarafı yok. Penaltı kararı doğru.

Fırat Aydınus: Tek bir şey söylüyorum: Kadir Sağlam, uyanıklık yapma. VAR’daki de senin arkadaşın, sahadakiler de senin arkadaşın. Sen bu pozisyonu bu açıdan net bir şekilde görüyorsun. Sadece pozisyonu VAR’a bırakarak uyanıklık yapıyorsun ve VAR’daki hakemin elini taşın altına sokmasına sebebiyet veriyorsun. Pozisyon net penaltı.