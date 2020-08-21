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Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFA'ya futbolcu listesini verdi

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Son Dakika | Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFA'ya futbolcu listesini verdi
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Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı maçı için UEFA'ya verdiği listeyi açıkladı.

Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı maçı için UEFA'ya verdiği listeyi açıkladı. Buna göre yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu İçin UEFA’ya Bildirilen Takım Listesi

PAOK - Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
PAOK - Beşiktaş maçı şifresiz kanalda!

Son Dakika | Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFAya futbolcu listesini verdi

 

 

Son Dakika | Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFAya futbolcu listesini verdi

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