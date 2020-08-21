Son Dakika | Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFA'ya futbolcu listesini verdi

Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı maçı için UEFA'ya verdiği listeyi açıkladı. Buna göre yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu İçin UEFA’ya Bildirilen Takım Listesi

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