Son Güncelleme:
Son Dakika | Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFA'ya futbolcu listesini verdi
Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı maçı için UEFA'ya verdiği listeyi açıkladı.
Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı maçı için UEFA'ya verdiği listeyi açıkladı. Buna göre yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbol Takımımızın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu İçin UEFA’ya Bildirilen Takım Listesi
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle