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Son dakika: Beşiktaş, Ozan Tufan'la anlaştı! Türkiye'ye dönüyor

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#Transfer#Beşiktaş#Ozan Tufan
Son dakika: Beşiktaş, Ozan Tufanla anlaştı Türkiyeye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 17:59

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'la anlaşma sağladı.

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Beşiktaş, Championship ekibi Hull City'de forma giyen eski gözdesi Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, milli oyuncuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir adım attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ozan Tufan, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.

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ŞENOL GÜNEŞ KATKISI

28 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlılarla anlaşmasında Teknik Direktör Şenol Güneş'in etkisi büyük oldu.

Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'la yaptığı görüşmede, "Kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir takım kuracağız ve bu yeni yapılanmamızda senin de aramızda olmanı istiyorum" sözleriyle oyuncuyu ikna etti.

Ozan Tufan, daha önce Bursaspor ve A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte çalışmıştı.

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HULL CITY'LE PAZARLIK SÜRÜYOR

Beşiktaş, 2025 yılında sözleşmesi sona eren Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City ile görüşmelerine devam ediyor.

Ozan, Hull City ile toplamda 44 maça çıktı ve 8 gollük katkı sağladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Ozan Tufan

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