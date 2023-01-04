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Son dakika: Beşiktaş, Ozan Tufan için harekete geçti! Hull City ile resmi temas...

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#Transfer#Ozan Tufan#Beşiktaş
Son dakika: Beşiktaş, Ozan Tufan için harekete geçti Hull City ile resmi temas...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 13:58

Geçen sezon Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan yeniden Süper Lig'e dönebilir. Beşiktaş'ın, milli futbolcu için Hull City ile resmi temaslara başladığı belirtildi.

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Geçen sezon 3 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan yeniden Süper Lig'e dönebilir.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Ozan Tufan transferi için Hull City ile resmi temaslara başladı.

27 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla toplamda 22 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

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HULL CITY'DEN OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler, dün düzenlediği basın toplantısında Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh ile ilgili gelen transfer sorusuna; "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye yanıt vermişti."

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ligde geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçı sonrası Ozan Tufan ile ilgili; "Ozan'ın beni aradığı haberleri var. Beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan'ı beğeniyorum, iyi bir oyuncu." açıklamasını yapmıştı.

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#Transfer#Ozan Tufan#Beşiktaş

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