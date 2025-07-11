Son Dakika: Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP'a bildirdi!

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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama;

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”

CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA

24 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip siyah beyazlılara imza atması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir programda Orkun Kökçü transferi için şu ifadeleri kullandı: "İçimden bir his, Orkun Kökçü yarın İstanbul'da olacak diyor."

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Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 98 maça çıkarken 19 gol atıp 22 de asist üreterek 41 gole doğrudan katkı sağladı.

Milli orta saha Benfica'da 1 Portekiz Lig kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası zaferi yaşadı.

BENFICA İZİN VERMİŞTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Benfica, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için Türkiye'ye seyahat etmesine resmi olarak izin verdi.

Haberde; Orkun'un transferinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği vurgulandı.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Anlaşmanın 25 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro garanti bonusla kalıcı hale geleceği kaydedildi.