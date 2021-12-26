Son Dakika: Beşiktaş Olağan Genel Kurulu'nda gerginlik! Ali Rıza Dizdar salondan çıkarıldı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Çebi maç sonrası sinayli vermişti Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı iddiası ve duygusal paylaşımÇebi maç sonrası sinayli vermişti! 'Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı' iddiası ve duygusal paylaşım#Önder Karaveli
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
LGS ne zaman yapılacak Bakan Özer tarihi açıkladıLGS ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarihi açıkladı#LGS
Türkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüTürkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
70 bin yıl sonra bir ilk Ve merakla beklenen görüntü geldi70 bin yıl sonra bir ilk! Ve merakla beklenen görüntü geldi!#Kuyruklu Yıldız
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
Pjanic transferinin hikayesini anlattı Seregen hocayla İstanbulda oturuyorduk, bana dedi ki...Pjanic transferinin hikayesini anlattı! 'Seregen hocayla İstanbul'da oturuyorduk, bana dedi ki...'#Miralem Pjanic
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
Yönettiği diziler 90’larda kült oldu Perihan gibisi zor gelirYönettiği diziler 90’larda kült oldu! 'Perihan gibisi zor gelir'#Ahmet Hoşsöyler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş Olağan Genel Kurulu'nda gerginlik! Ali Rıza Dizdar salondan çıkarıldı...

#Beşiktaş#Ali Rıza Dizdar#Beşiktaş 2020 Olağan Genel Kurulu
Son Dakika: Beşiktaş Olağan Genel Kurulunda gerginlik Ali Rıza Dizdar salondan çıkarıldı...

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da, Genel Kurul Üyesi Ali Rıza Dizdar, yaşanan gerginlik sonrasında Divan Başkanlığı’nın oylamasıyla salondan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da gerginlik yaşandı.

Kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren üyelerden Ali Rıza Dizdar’ın, Genel Sekreter Mesut Urgancılar’a yönelik eleştirileri sonrasında ortalık gerildi.

Kürsüye çıkan Dizdar, 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan maddeleri örnek göstererek, “Genel Sekreter, bu raporu buraya koyduğunuz halde savcılığa başvurmadınız. 29 Mayıs 2020 tarihinde bu rapor buraya koyulmuş. Genel Sekreteri ben severdim. Şampiyon olduğumuz gün o kadar güzel bir beste söylemişti, ‘Fenerbahçe açtı bacaklarını’ şarkısını ben ondan öğrenmiştim. Dünden bugüne geldik. Şimdi kendisi çok yüksekten bakıyor. Ben burayı Genel Sekreter’den dolayı ibra etmem” diye konuştu. Bu sözlerin ardından Genel Sekreter Mesut Urgancılar söz hakkını kullandı.

“Bana burnu büyük diyenler, önce terbiyeyi öğrenecek”

Ali Rıza Dizdar’ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Genel Sekreter Mesut Urgancılar, Dizdar’a tepki göstererek, “Burası Beşiktaş Genel Kurulu. İnsanların öyle ya da böyle kendi kıskançlıklarını, kendi yetersizliklerini, kendi çekememezliklerini kusacakları kürsü değil. Dün akılsızdık, bugün de başka şeylerle suçlandık. Az önceki konuşmayı kendisi hatırlattı. 2003 yılında şampiyon olmuştuk. Ben o zamanlar Beşiktaş’ta birçok işi başarmış bir grup olan Siyah-Beyaz Derneği’nin başkanıydım. Sindiremediğiniz şu; ben bakkal çocuğuyum. Türkiye’nin en iyi okullarında okudum. Beşiktaş maceram, 1990 yılında İstanbul’a taşınınca eski açıkta başladı, numaralıda bitti. O diplomalara rağmen, buralarda nasıl oturulduğunu birileri hazmedemedi. 2 senedir benim üzerimden bazı yönetim kurulu arkadaşlarımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Biz hayvan değiliz, insanız, başka hayatlarımız da var. Yaşınıza başınıza hürmeten sustuk. Ben burada dün raporu okudum, raporu yorumlamadım. Resmi görevim nedeniyle okudum. Ayrıca Genel Sekreter, resmi temsilcidir, ‘senli, benli, lanlı, lunlu’ konuşamaz. Bunu büyük burun olarak görenler önce terbiyeyi öğrenecekler. Az önceki konuşmacının herhalde son dönemde birileriyle bambaşka dirsek temasları var ki, beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 2 senedir ‘Açıklayamazlar, yapamazlar’ dedikleri algılar dün son buldu. Rapor burada okundu, bundan sonra hukuki süreç var. Şimdi yine aynı algıları yapıyorlar. Oradaki klavye şövalyeleriyle bunları yapmıyoruz. Sakın ha beni Beşiktaş’ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için burada itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka bir şeyim yok, kimseye de borcum yok” açıklamasını yaptı.

Oylama sonucu salondan çıkarıldı

Haberin Devamı

Mesut Urgancılar’ın konuşmasının ardından Ali Rıza Dizdar tepki gösterdi. Dizdar’a başka genel kurul üyelerinin tepki koymasının ardından Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı Engin Baltacı, güvenlik görevlilerine çağrıda bulunarak Ali Rıza Dizdar’ın salondan çıkarılmasını istedi.

Haberin Devamı

Dizdar salondan çıkmayınca, Engin Baltacı genel kurula dönerek Ali Rıza Dizdar’ın çıkarılması için oylama talebinde bulundu.

Genel Kurul Üyeleri, Dizdar’ın çıkarılması yönünde oy kullanınca, özel güvenlikler, Ali Rıza Dizdar’ı salonun dışına çıkardı.

Bu süreçte Divan Kurulu Başkan Yardımcısı’nın salona polis alınması teklifi karşısında Divan Başkanı Engin Baltacı ‘Ben buraya polis sokmam’ diyerek özel güvenliklerin, Ali Rıza Dizdar’ı salonun dışına çıkarmasını istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ali Rıza Dizdar#Beşiktaş 2020 Olağan Genel Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk