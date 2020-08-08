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Son Dakika | Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme imzaladı!
Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Necip Uysal, 2.5 milyon TL alacağından vazgeçti.
beIN SPORTS'un haberine göre 2,5 milyon Tl alacağından vazgeçen Necip Uysal, yıllık ücretinde de indirime giderek yeni sözleşmeye imza attı.
Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş’tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.
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