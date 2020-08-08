MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme imzaladı!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme imzaladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.08.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme imzaladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Necip Uysal, 2.5 milyon TL alacağından vazgeçti.

beIN SPORTS'un haberine göre 2,5 milyon Tl alacağından vazgeçen Necip Uysal, yıllık ücretinde de indirime giderek yeni sözleşmeye imza attı.

Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş’tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle