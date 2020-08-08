Son Dakika | Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme imzaladı!

beIN SPORTS'un haberine göre 2,5 milyon Tl alacağından vazgeçen Necip Uysal, yıllık ücretinde de indirime giderek yeni sözleşmeye imza attı.

Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş’tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.