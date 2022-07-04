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Son Dakika: Beşiktaş Muleka transferi için anlaşma sağladı! İşte bonservis ve yıllık ücret...

#Beşiktaş#Muleka#Kasımpaşa
Son Dakika: Beşiktaş Muleka transferi için anlaşma sağladı İşte bonservis ve yıllık ücret...

Beşiktaş, Jackson Muleka transferi için Standard Liege ile 3.5 milyon euronun altında bir bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş, Jackson Muleka için Standard Liege ile 3.5 milyon euronun altında bir bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; Muleka'nın kontrat detayları da netleşti. Buna göre oyuncu yıllık 900 bin euro ücret kazanacak. Oyuncunun kontratı ise 5 yıllık olacak.

Daha önce de Beşiktaş ile anlaşan golcü futbolcu, Burnley'nin araya girmesiyle Premier Lig ekibiyle görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

Beşiktaş'ın Standard Liege ile kısa süre içerisinde anlaşıp Muleka transferini de tamamlaması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Muleka#Kasımpaşa

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