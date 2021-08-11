Son dakika: Beşiktaş Mert Günok transferini bitiriyor! Galatasaray iddiası...

Beşiktaş, Mert Günok transferi için Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı. Uzun süredir milli kaleci için kulübüyle görüşme halinde olan Siyah-beyazlılar, bugün mutlu sona ulaştı. Emre Kocadağ, transferi noktalamak için Başakşehir'in kulüp binasına gitti.

BONSERVİS 1.4 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Başakşehir ile Mert Günok için 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. 32 yaşındaki milli kaleci 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI" İDDİASI

Beşiktaş'ın Mert Günok için Başakşehir ile anlaşma sağladığı haberlerinden kısa bir süre önce Galatasaray'ın milli kaleci için Başakşehir'e teklif yaptığı iddia edilmişti.