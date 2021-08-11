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Futbol
Haber Giriş: 11.08.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş Mert Günok transferini bitiriyor! Galatasaray iddiası...

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Son dakika: Beşiktaş Mert Günok transferini bitiriyor! Galatasaray iddiası...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, milli kaleci Mert Günok'un transferi için Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın son günde Mert Günok için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş, Mert Günok transferi için Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı. Uzun süredir milli kaleci için kulübüyle görüşme halinde olan Siyah-beyazlılar, bugün mutlu sona ulaştı. Emre Kocadağ, transferi noktalamak için Başakşehir'in kulüp binasına gitti.

BONSERVİS 1.4 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Başakşehir ile Mert Günok için 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. 32 yaşındaki milli kaleci 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika transfer haberi: Aykut Kocamandan Mert Günok açıklaması Beşiktaş...
Son dakika transfer haberi: Aykut Kocaman'dan Mert Günok açıklaması! Beşiktaş...

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI" İDDİASI

Beşiktaş'ın Mert Günok için Başakşehir ile anlaşma sağladığı haberlerinden kısa bir süre önce Galatasaray'ın milli kaleci için Başakşehir'e teklif yaptığı iddia edilmişti.

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