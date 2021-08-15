Son Dakika: Beşiktaş, Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Transfer haberleri

Spor Servisi - Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Mert Günok, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli kaleci ile ilgili olarak, “Mert Günok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Mert veya Ersin, kalede kimin olduğu fark etmez. Bizde herkes oynar” demişti.

FENERBAHÇE VE BURSASPOR'DA DA OYNADI

F.Bahçe ve Bursa’da forma giydikten sonra 2017’de Başakşehir’e gelen Mert Günok, geçen sezon 29 resmi maça çıkarken, 50 gol yedi. 1.96 metre boyundaki file bekçisi, 6 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Mert Günok; Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira’dan sonra kadroya katılan 7. futbolcu oldu.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...