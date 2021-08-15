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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş, Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş, Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Transfer haberleri

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Son Dakika: Beşiktaş, Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Transfer haberleri

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Spor Servisi - Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Mert Günok, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli kaleci ile ilgili olarak, “Mert Günok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Mert veya Ersin, kalede kimin olduğu fark etmez. Bizde herkes oynar” demişti.

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FENERBAHÇE VE BURSASPOR'DA DA OYNADI

F.Bahçe ve Bursa’da forma giydikten sonra 2017’de Başakşehir’e gelen Mert Günok, geçen sezon 29 resmi maça çıkarken, 50 gol yedi. 1.96 metre boyundaki file bekçisi, 6 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Mert Günok; Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira’dan sonra kadroya katılan 7. futbolcu oldu.

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