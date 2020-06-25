MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 08:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş Mensah transferi için görüşmelere başladı!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yeni sezon planlamasıyla ilgili sözleri sonrası atağa geçti. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in yıldız futbolcusu Mensah için temaslara resmen başladı.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de bu sezon etkili bir performans gösteren ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah hakkında bir iddia da ülkesinden geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın Mensah için Kayserispor yönetimi ile temaslara başladığı bildirildi.

Ghanasoccernet.com sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın yaz transfer döneminde takıma katılması için Kayserispor yönetimiyle görüşmelere başladı. Mensah'ın İstanbul'un üç büyük takımından birine transfer olma niyetinde olduğu da yazıldı.

Mensah bu sezon 22 maçta görev yaparken 4 gol atıp 8 asist yaptı. Kayserispor, Ganalı oyuncu için sezon başında Atletico Madrid takımına 3,6 milyon Euro bedel ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.

Yıldız futbolcu son olarak Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir oyun ortaya koymuş, nefis de bir frikik golü atmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle