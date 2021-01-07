Son Dakika | Beşiktaş Mandzukic ile görüşmelere başladı! Duyurdular...

Lider Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Zirveye kurulan siyah beyazlılarda hedef isimi bir santraforu daha kadroya katmak...



Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cyle Larin'in çılgın performanslarına rağmen yıldız bir forvet için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 6-0'lık Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'ın "İlgileniyoruz. Şartlar uyarsa transfer olabilir" dediği Mario Mandzukic siyah beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

İsabetli transfer haberleriyle bilinen İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Beşiktaş'ın şu anda kulüpsüz olan Hırvat forvet ile görüşmelere başladığını duyurdu. 34 yaşındaki Mandzukic'in Beşiktaş'tan en kısa 2022'ye kadar sözleşme talep ettiği ifade ediliyor.

Kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Wolfsburg gibi kulüplerde forma giyen Mandzukic son olarak Juventus'tan Katar'ın Al Duhail kulübüne bedelsiz şekilde transfer olmuştu.







