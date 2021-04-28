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GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası Rizespor'dan sert açıklama! 'Sergen Yalçın'ın...'
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası Rizespor'dan sert açıklama! 'Sergen Yalçın'ın...'

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Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası Rizespor'dan sert açıklama! 'Sergen Yalçın'ın...'

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalar yaptı.

Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Hasan Bakır; "Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Sergen hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım." diye konuştu.

Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası Rizespordan sert açıklama Sergen Yalçının...

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