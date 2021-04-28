Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası Rizespor'dan sert açıklama! 'Sergen Yalçın'ın...'

Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Hasan Bakır; "Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Sergen hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım." diye konuştu.

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