Son Dakika | Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Milli Takım'da sakatlanan Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği ve Fenerbahçe'nin 10. haftadaki Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Nazım Sangare'nin 2 hafta sahalarda uzak kalacağı belirtilirken Sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül'ün de sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş maçında Nazım'ın yanı sıra Gökhan da Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.

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