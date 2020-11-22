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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
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Haber Giriş: 22.11.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

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Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Ankara'ya götürülmeyen Nazım Sangare'nin gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Milli Takım'da sakatlanan Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği ve Fenerbahçe'nin 10. haftadaki Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Nazım Sangare'nin 2 hafta sahalarda uzak kalacağı belirtilirken Sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül'ün de sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş maçında Nazım'ın yanı sıra Gökhan da Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.

Son Dakika | Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçede sakatlık şoku

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