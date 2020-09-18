Son Dakika | Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor'da pozitif koronavirüs vakaları! Uçuş iptal...

FRAPORT TAV Antalyaspor kafilesi bir çok futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitmedi. Kırmızı beyazlılar, öğleden sonra yapılan ikinci testin sonucunu bekliyor. Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken koronavirüs şoku yaşadı.

Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte dün yapılan test sonuçları geldi. Takımda bir çok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere koronavirüse yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.

14 VE ÜZERİ RAKAM OLURSA ERTELEME İHTİMALİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanıyor. Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşma ile ilgili verilecek karar merak konusu.

TESTLER HATALI OLABİLİR Mİ?

İHA'nın geçtiği habere göre ise; Kırmızı-beyazlı kafileyi bugün saat 15.00’te İstanbul’a götürecek uçak, tespit edilen vakalar sebebiyle iptal edildi. Kafile tesislere dönüş yaptı. Testlerde hata olabileceği ifade edilirken, tüm takıma yeniden test yapılacağı belirtildi.

Detaylar birazdan...