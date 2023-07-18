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Son Dakika: Beşiktaş, Lyanco transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...

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#Lyanco#Transfer#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaş, Lyanco transferini bitirdi İstanbula geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 15:43

Beşiktaş, Southampton forması giyen Lyanco'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız savunmacı, 19 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a gelecek.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Southampton forması giyen Lyanco'nun transferini bitirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig temsilcisiyle anlaşamaya varan siyah beyazlı ekip, Brezilyalı stoperle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

19 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a gelecek 26 yaşındaki savunmacının transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

LYANCO, 2022-2023 SEZONUNDA 30 MAÇA ÇIKTI

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Lyanco için geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürülmüştü.

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#Lyanco#Transfer#Beşiktaş