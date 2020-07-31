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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Kevin Bua transferini bitirdi iddiası!
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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Kevin Bua transferini bitirdi iddiası!

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Son Dakika | Beşiktaş, Kevin Bua transferini bitirdi iddiası!
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Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Basel forması giyen İsviçreli Kevin Bua ile her konuda anlaştığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Gelecek sezon için maliyeti düşük ve bonservisi elinde isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, aradığı oyuncular için harıl harıl çalışıyor. Bu doğrultuda yönetimin büyük bir gizlilik ile yürüttüğü sol kanat transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Fanatik'in özel haberine göre Beşiktaş, son olarak Basel forması giyen 26 yaşındaki Kevin Bua ile her konuda anlaştı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da Bua ile arada sadece ufak pürüzler kaldığını söyledi. Bu doğrultuda İsviçreli yıldız futbolcunun bayram sonrasında Türkiye’ye gelerek kendisini Siyah-Beyazlı formaya bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.

Bua, geçen sezon Basel ile çıktığı 29 karşılaşmada istikrarı ile sezonun en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda Bua 7 gol ve 7 asistle 14 gole direkt etki etti.

Son Dakika | Beşiktaş, Kevin Bua transferini bitirdi iddiası

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