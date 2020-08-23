Son Dakika | Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Giresunspor'a kiraladı

Beşiktaş, 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'ı TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a bir yıllığına kiralık gönderdi. Yeni takımına imza atan Kerem; "Bu süreçte Giresunspor başarısı için var gücümle çalışıp, kulübüm Beşiktaş’a en iyi şekilde dönmek istiyorum." diye konuştu.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!