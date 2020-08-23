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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Giresunspor'a kiraladı
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Haber Giriş: 23.08.2020 - 20:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Giresunspor'a kiraladı

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TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Beşiktaş'tan 2001 doğumlu sağ bek Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'ı TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a bir yıllığına kiralık gönderdi. Yeni takımına imza atan Kerem; "Bu süreçte Giresunspor başarısı için var gücümle çalışıp, kulübüm Beşiktaş’a en iyi şekilde dönmek istiyorum." diye konuştu.

Son Dakika | Beşiktaş Kerem Kalafatı Giresunspora kiraladı

Son Dakika | Beşiktaş Kerem Kalafatı Giresunspora kiraladı

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