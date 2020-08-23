Son Güncelleme:
Son Dakika | Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Giresunspor'a kiraladı
TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Beşiktaş'tan 2001 doğumlu sağ bek Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiraladı.
Beşiktaş, 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'ı TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a bir yıllığına kiralık gönderdi. Yeni takımına imza atan Kerem; "Bu süreçte Giresunspor başarısı için var gücümle çalışıp, kulübüm Beşiktaş’a en iyi şekilde dönmek istiyorum." diye konuştu.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle