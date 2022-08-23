Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in transferini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Kerem Atakan Kesgin
Son dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesginin transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 19:15

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku’dan sonra 8. transfer olarak Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kerem Atakan’a her sezon için 5 milyon TL garanti para ödeyecek.

"FORMA SAVAŞININ İÇİNDE OLACAĞIMA EMİNİM"

Kendini hazır hissettiğini ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Kerem Atakan Kesgin, "Uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım bu sezonu şampiyonlukla kapatırız ve benim de büyük emeğim olur. Forma savaşının içinde olacağıma eminim. Kendimi hazır hissediyorum."

Haberin Devamı

SİVASSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

"Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Kerem Atakan Kesgin

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit