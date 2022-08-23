Son dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in transferini açıkladı

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Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku’dan sonra 8. transfer olarak Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kerem Atakan’a her sezon için 5 milyon TL garanti para ödeyecek.

"FORMA SAVAŞININ İÇİNDE OLACAĞIMA EMİNİM"

Kendini hazır hissettiğini ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Kerem Atakan Kesgin, "Uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım bu sezonu şampiyonlukla kapatırız ve benim de büyük emeğim olur. Forma savaşının içinde olacağıma eminim. Kendimi hazır hissediyorum."

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SİVASSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

"Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."