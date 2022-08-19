Son dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini bitirdi! Sivasspor'a ödenecek bonservis...

Haberin Devamı

Orta sahaya transfer yapmak için çalışmaları olan Beşiktaş, uzun zamandır gündeminde olan Kerem Atakan Kesgin transferinde mutlu sona ulaştı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Sivasspor ile 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Kerem Atakan Kesgin kimdir?

Kerem Atakan Kesgin, 5 Kasım 2000 tarihinde Tokat'ın Turhal şehrinde dünyaya geldi. Futbola 2011’de Turhal Gençlerbirliği’nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu. 4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor’la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu.

Haberin Devamı

31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe’ye transfer oldu. 2020 yazında ise Sivasspor'a imza atarak Süper Lig'de çıkış yaptı.

2015’te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi. Türkiye U-17 millî takımıyla 2017 yılında Hırvatistan’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynadı. 21 yaşındaki futbolcu U21 Milli Takım'da forma giyiyor.