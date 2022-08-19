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Son dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini bitirdi! Sivasspor'a ödenecek bonservis...

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#Transfer#Beşiktaş#Kerem Atakan Kesgin
Son dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini bitirdi Sivasspora ödenecek bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 13:30

Orta sahaya takviye yapmaya çalışan Beşiktaş, Kerem Atakan Kesagin transferinde mutlu sona ulaştı. Transferin mali detayları da ortaya çıktı.

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Orta sahaya transfer yapmak için çalışmaları olan Beşiktaş, uzun zamandır gündeminde olan Kerem Atakan Kesgin transferinde mutlu sona ulaştı.

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Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Sivasspor ile 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Kerem Atakan Kesgin kimdir?

Kerem Atakan Kesgin, 5 Kasım 2000 tarihinde Tokat'ın Turhal şehrinde dünyaya geldi. Futbola 2011’de Turhal Gençlerbirliği’nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu. 4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor’la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu.

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31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe’ye transfer oldu. 2020 yazında ise Sivasspor'a imza atarak Süper Lig'de çıkış yaptı.

2015’te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi. Türkiye U-17 millî takımıyla 2017 yılında Hırvatistan’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynadı. 21 yaşındaki futbolcu U21 Milli Takım'da forma giyiyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Kerem Atakan Kesgin

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