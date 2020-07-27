Son Dakika | Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeriyle görüştü

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerine aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu. TRTSpor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Koita'yı gündemine aldı ve oyuncunun menajeriyle transfer görüşmesi yaptı.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ancak Beşiktaş'ın bu transferde TFF'nin açıklayacağı harcama limitinin belirleyici olacağı belirtildi. Koita'nın Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı, Sergen Yalçın'ın da Fransız oyuncuya onay verdiği kaydedildi.

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