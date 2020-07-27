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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeriyle görüştü
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Haber Giriş: 27.07.2020 - 21:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeriyle görüştü

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Son Dakika | Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeriyle görüştü
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Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen Beşiktaş, Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita'yı gündemine aldı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerine aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu. TRTSpor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Koita'yı gündemine aldı ve oyuncunun menajeriyle transfer görüşmesi yaptı.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ancak Beşiktaş'ın bu transferde TFF'nin açıklayacağı harcama limitinin belirleyici olacağı belirtildi. Koita'nın Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı, Sergen Yalçın'ın da Fransız oyuncuya onay verdiği kaydedildi.

Son Dakika | Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koitanın menajeriyle görüştü

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