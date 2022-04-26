Son Dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa sonrası Nihat Kahveci'den Miralem Pjanic eleştirisi!

TRT Spor yorumcusu ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Kasımpaşa maçı sonrası Miralem Pjanic'i sert bir şekilde eleştirirken siyah beyazlı takımı eksik oynattığını söyledi.
Uzun bir aranın ardından yaklaşık 10 maç sonra 'Pjanic ilk 11'de çıktı' demeye bile dilim varmıyor. Çünkü 11'de çıkmadı, Beşiktaş'ı baya eksik oynattı. Çok kötü bir performans gösterdi. Sonuçta Pjanic, buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Her taraftar şok oldu, beklenilmeyen bir transferdi ama çok beklentilerin altında kaldı. Herkesin kullanmasını istediği frikiği bile kötü kullanan bir Pjanic vardı.Nihat Kahveci
BEŞİKTAŞ'TA ALKIŞ GİTTİ ISLIK GELDİ
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında sahasında kaybederek üst üste 2. maçında da galibiyetin uzağında kaldı.
Siyah beyazlılarda Valerien İsmael’in ilk iç saha karşılaşması olan Alanyaspor mücadelesinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve taraftarlardan alkış alan Batshuayi bu kez tepki çekti.
Kasımpaşa karşısında beklentilerin çok uzağında olan Belçikalı futbolcu kenara alınırken ıslıklandı. 62’de yerini Kenan Karaman’a bırakan Batshuayi bir süre tepki gördü. Vida da çıkarken ıslıklandı.