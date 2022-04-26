Son Dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa sonrası Nihat Kahveci'den Miralem Pjanic eleştirisi!

Uzun bir aranın ardından yaklaşık 10 maç sonra 'Pjanic ilk 11'de çıktı' demeye bile dilim varmıyor. Çünkü 11'de çıkmadı, Beşiktaş'ı baya eksik oynattı. Çok kötü bir performans gösterdi. Sonuçta Pjanic, buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Her taraftar şok oldu, beklenilmeyen bir transferdi ama çok beklentilerin altında kaldı. Herkesin kullanmasını istediği frikiği bile kötü kullanan bir Pjanic vardı.

Nihat Kahveci