Son Dakika: Beşiktaş-Kasımpaşa maçına Muleka damgası! Hem tarihe geçti hem de gerginlikte başrol oynadı

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ederken, Kasımpaşa'nın Kongolu forveti Jackson Muleka hem attığı gol hem de yaşadığı gerginlik mücadeleye damga vurmayı başardı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, geçen haftaya göre 3 farklı ismi sahaya sürdü.

Geçen haftaki idmanda sakatlanan ve sol ayak bileğinin iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edilen Can Bozdoğan ile birlikte Necip Uysal Alex Teixeira, Kasımpaşa maçının ilk 11'inde yer alamadı.

Bu oyuncuların yerine Miralem Pjanic, Güven Yalçın ve Welinton forma giydi.

PJANIC 10 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, 10 maç sonra ilk 11'deki yerine kavuştu.

Beşiktaş formasıyla son olarak 10 Şubat'ta ilk 11'de forma giyen Pjanic, kırmızı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamamıştı.

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Sakatlığından dolayı bir Türkiye Kupası ve 5 lig maçında oynayamayan Pjanic, iyileştikten sonra da 3 maçta yedekten oyuna girdi.

MULEKA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken Kasımpaşa, 1-0 öne geçti. Ryan Donk'un indirdiği topa yere inmeden hamlesini yapan Jackson Muleka, Ersin'i mağlup etmeyi başardı ve takımını öne geçirdi.

Muleka, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti.

Devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Muleka, gösterdiği performansla Süper Lig'in en etkili hücum oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Opta verilerine göre Jackson Muleka, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu.

Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı.

ORTALIK KARIŞTI

Maçın 33. dakikasında Muleka, Beşiktaş ceza sahasında gole yaklaştı ancak Vida, topa son anda müdahale ederek Kasımpaşa'nın golüne engel oldu.

Muleka, Vida'nın müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalıp kalkamayınca hakem Yasin Kol oyunu durdurdu. İtiraz eden Pjanic sarı kart gördü.

Bu esnada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile Muleka arasında gerginlik yaşandı. Ersin Muleka'nın müdahalesiyle yerde kalırken, iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi.

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Olayların yatışmasının ardından Ersin ve Muleka sarı kart gördü.

JOSEF CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta, mücadelenin 22. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü. Bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Josef, önümüzdeki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş’ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza, yine Kayserispor’a karşı takımını yalnız bırakacak.