Son Dakika | Beşiktaş Kalinic, Gökhan Töre ve Sangare'yi bitiriyor!

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, taraftarını mutlu ederken gözler transfere çevrildi. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, takviye yapacaklarını ve gereken futbolcularla görüşme halinde olduklarını ifade etti. Sağ kanat için Gökhan Töre’ye teklifini yapan ve oyuncudan cevap bekleyen Siyah-Beyazlılar, bu oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Forvet konusunda Nikola Kalinic’i kadrosuna katmak için temaslarına devam eden Kara Kartal, Hırvat futbolcunun Atletico Madrid’le bu hafta içerisinde sözleşmesini fesh edip İstanbul’a gelmesini bekliyor. Sağ bek hamlesi konusunda da çalışmalarına tam gaz devam eden yönetim, Antalyaspor’dan Nazım Sangare’yi bitirmeye oldukça yakın...

Limit artışı yolda...

Göreve geldikten hemen sonra Bankalar Birliği’yle anlaşmayı revize etmek için görüşmelere başlayan ve bu konuda büyük yol kat eden Başkan Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki günlerde yeniden bu konuyla ilgili temasta bulunacak. Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasını revize ederse, kulübün de kasasına nakit akışı sağlanacak. 1.6 milyar TL üzerinden yapılması planlanan anlaşmada 5 yıllık vade 10 yıla çıkarken, faiz indirimi de gerçekleşecek. Beşiktaş’ın anlaşmayı imzalaması durumunda, kulübün kasasına da 160 milyon TL nakit girişi sağlanacak ve transfer için limit açılacak. (Fanatik)

Josef de Souza'nın Beşiktaş Forması İle İlk Açıklamaları

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