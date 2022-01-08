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Son dakika: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan 10 pozitif vaka!

#Beşiktaş#Koronvirüs#Pozitif
Son dakika: Beşiktaş Kadın Futbol Takımından 10 pozitif vaka

Beşiktaş, Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Kır ve 8 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı için yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

9 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Defne Belediyesi Atatürk Stadı’nda Hatayspor ile oynayacağımız maçta Beşiktaş Vodafone Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörümüz Gizem Başkaya bulunacaktır.

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#Beşiktaş#Koronvirüs#Pozitif

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