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Son dakika: Beşiktaş, Jordy Caicedo'da mutlu sona ulaştı | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Jordy Caicedo
Son dakika: Beşiktaş, Jordy Caicedoda mutlu sona ulaştı | Transfer haberi

Bir sezon kiralık oynattığı Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş, CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı.

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RB Leipzig’den Alexander Sörloth’un taliplisinin çok, maliyetinin yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren siyah beyazlılar, Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor.

Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon Euro ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak.

Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi.

8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caisedo, 1 gol attı.

Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.

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Bulgar ekibi ile çıktığı 65 maçta 31 gol atan Caicedo, 4 de asist yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Jordy Caicedo

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