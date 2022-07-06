Son dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferini bitirdi! Ada ekibini reddedip Kartal'ı seçti

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Beşiktaş, Wout Weghorst’un ardından ikinci santrfor transferini de bitirdi. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu Jackson Muleka’nın bonservisi için Standard Liege ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da 14 maçta 12 gol, 4 asist üreterek takımın kümede kalmasında büyük pay sahibi olan Muleka’nın 1-2 gün içinde kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Asbaşkan Emre Kocadağ ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın çabaları sonucu gerçekleşen bu transferde Muleka’nın tavrı büyük rol oynadı. 22 yaşındaki futbolcu, kendisini İngiliz ekibi Burnley’ye satmayı planlayan kulübüne, “Ben Beşiktaş’ta oynamak istiyorum” dedi. Siyah beyazlı kulüp, 5 yıllık sözleşme imzalayacağı Jackson Muleka’ya yılda 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro, Standard Liege’e ise 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek.