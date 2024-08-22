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Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka ile yollarını ayırdı! İşte TFF'ye yapılan bildirim...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Muleka#Transfer Haberleri
Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka ile yollarını ayırdı İşte TFFye yapılan bildirim...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 16:20

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Jackson Muleka ile yollarını ayırdı, ayrılık TFF'ye de bildirildi.

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Beşiktaş, Jackson Muleka ile yollarını resmen ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten TFF'ye yapılan bildirimde Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya Lugano maçları için bildirdiği listede yer alan Jackson Muleka, ilk maçın kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muleka şu anda kadroda değil. Süreç devam ediyor. Muleka takımın oyuncusudur, çok da değerlidir. Şu anda hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlısı neyse o şekilde süreç devam etsin" ifadelerini kullanmıştı.

TFF'ye yapılan bildirim şu şekilde:

 

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#Beşiktaş#Muleka#Transfer Haberleri

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