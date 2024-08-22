Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka ile yollarını ayırdı! İşte TFF'ye yapılan bildirim...

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Beşiktaş, Jackson Muleka ile yollarını resmen ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten TFF'ye yapılan bildirimde Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya Lugano maçları için bildirdiği listede yer alan Jackson Muleka, ilk maçın kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muleka şu anda kadroda değil. Süreç devam ediyor. Muleka takımın oyuncusudur, çok da değerlidir. Şu anda hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlısı neyse o şekilde süreç devam etsin" ifadelerini kullanmıştı.

TFF'ye yapılan bildirim şu şekilde: